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صور.. جموع غفيرة تشيع الشهيد عسيري بمحايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبوسكينة
أدت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عقب صلاة ظهر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول حسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.
رافق المحافظ في تقديم واجب العزاء والصلاة على الشهيد رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحيى الحياني ومساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.
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