السوق السعودي يغلق مرتفعًا.. وسهم أرامكو يقف عند 37.75 ريال

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سوق الأسهم السعودي اليوم مرتفعًا 58.40 نقطة ليغلق عند 8,197.39 بنسبة ارتفاع قدرها 0.72 %.

وارتفعت أسهم 122 شركة فيما انخفضت أسهم 64 شركة أبرزها شركة أرامكو.

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وفتح سهم أرامكو اليوم عند 38.05 ريال وتراجع خلال التعاملات ليستقر عند 37.75 ريال في نهاية التداولات ليسجل أول انخفاض له منذ إدراجه في السوق المحلية الأسبوع الماضي.

وكانت السوق المالية بدأت يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد نجحت في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).

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