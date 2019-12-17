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التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش.
وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق من 16 إلى 20 ديسمبر 2019م.
وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وحضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وكبير مستشاري رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جيمس والش
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 03:19 PM
رئيس "الرقابة ومكافحة الفساد" التقى اليوم بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي"الكهموس" يبحث مع مسؤول أمريكي ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها للخزينة
التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش.
وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق من 16 إلى 20 ديسمبر 2019م.
وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وحضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وكبير مستشاري رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.
، "الكهموس" يبحث مع مسؤول أمريكي ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها للخزينة ،
المصدر : الخليج 365
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