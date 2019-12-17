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كّرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، الذي تبرع بكليته لصديقه محمد بن غياض السويلمي.
واطمأن أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على صحة "الحبلاني"، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سيف الحبلاني تبرع بكليته لصديقه
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 03:15 PM
ثمّن موقفه الإنساني غير المستغرب من أبناء المملكةتبرّع بكليته لصديقه فكرّمه أمير "الشمالية": موقف نبيل
كّرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، الذي تبرع بكليته لصديقه محمد بن غياض السويلمي.
واطمأن أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على صحة "الحبلاني"، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
، تبرّع بكليته لصديقه فكرّمه أمير "الشمالية": موقف نبيل ،
المصدر : الخليج 365
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