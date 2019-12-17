شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 4 أشخاص إنهار عليهم سور جامعة بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور خارجي وسقف المواقف لمبنى جامعة أهلية بالدرعية، مما نتج عنه احتجاز اثنان من موظفي أمن الجامعة، وتم انقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجه ومازالت أعمال البحث جارية.

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