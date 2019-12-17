شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. حملة توعوية لرعاة وملاك الإبل عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نظمت صحة الرياض حملة توعوية عن فيروس كورونا تستهدف الرعاة وملاك الإبل بالسليل. ويعد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" مرضاً تنفسياً فيروسياً يتسبب فيه فيروس كورونا، وظهر لأول مرة في المملكة في عام 2012. وبناءً على الحالات المكتشفة حتى الآن، فقد شملت الأعراض حمى وسعالاً قد يصحبه ضيق وصعوبة في التنفس، كما قد تتفاقم العوارض لإصابة تنفسية حادة ووخيمة.

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