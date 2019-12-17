شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» رصد 1519 مخالفة ومصادرة 766 طناً من الحطب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن المخالفات البيئية التي تم ضبطها شملت 1104 سيارات محملة بالحطب، و93 مخالفة نهل الرمال، و322 مخالفة قطع الأشجار، و586 طنا من الحطب، و180 طنا من الفحم.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات توزعت على الرياض، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، وحائل.
وأكدت مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.
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