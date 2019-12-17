شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية القيرغيزية يزور المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
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