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رئيس الجمهورية القيرغيزية يزور المسجد النبوي

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زار فخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية المسجد النبوي اليوم, حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - وعلى وصاحبيّه -رضوان الله عليهما- .

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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