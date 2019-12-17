شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يعتمد توصيات المجلس المحلي والان نبدء بالتفاصيل

ترأس محافظ العديد سعد بن محمد العجلان المجلس المحلي الثاني لعام 1441هـ بقاعة الاجتماعات بمحافظة العديد أمس الاثنين وناقش من خلاله المشاريع واحتياجات المحافظة والمراكز والتجمعات السكانية التابعة لها ، واعتمد المجلس التوصيات اللازمة؛ تمهيدا لرفعها لمجلس المنطقة.

ووجه مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، بالتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين ومرتادي المنطقة، ويرقى إلى مستوى التوجيهات السامية للقيادة الكريمة، التي تحرص دائما على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفي نهاية الاجتماع شكر المحافظ مديري الإدارات، وأعضاء المجلس، على حضورهم واهتمامهم وتفاعلهم لتطوير المحافظة، تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-.