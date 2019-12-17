شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين مشروع جسر التوحيد بمدينة جيزان والان نبدء بالتفاصيل

• المشروع بطول 660 متراً وبتكلفة إجمالية بلغت 61 مليون ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مشروع "جسر دوار التوحيد" بمدينة جيزان.

واطلع سموه وسمو نائبه في مستهل حفل التدشين ميدانياً على مختلف مكونات المشروعات ، واستمعا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي ينفذ بطول "660" متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت "61,656,149" ريالاً , ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان.

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وأعرب سمو أمير المنطقة عن سعادته بتدشين المشروع الذي يعد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها بمدينة جيزان , وسيسهم في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية وسط مدينة جيزان , موجهاً سموه بسرعة انجاز جميع المشروعات التنموية التابعة لمختلف الجهات الحكومية في الوقت المحدد لها بما يسهم في خدمة المواطن وتنمية وتطوير مدينة جيزان.

ونوه سموه بما حظيت و تحظى به منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ , موجهاً الجميع بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حرصه شخصيًّا، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, لتحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.