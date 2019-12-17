شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يكّرم مواطن تبرع "بكليته" لصديقه والان نبدء بالتفاصيل

كّرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، والذي قام بالتبرع بكليته لصديقه، محمد بن غياض السويلمي.

واطمأن سموه خلال الاستقبال على صحة الحبلاني، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء المملكة، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.