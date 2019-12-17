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2019-12-17 انتشال 4 أشخاص من تحت أنقاض موقف جامعة المعرفة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements يباشر مدني الرياض الآن حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة. وأوضح الدفاع المدني أنه تم إنقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجة ومازالت أعمال البحث جارية.

وكانت جامعة المعرفة أعلنت اليوم أن السور الخارجي لمبنى جامعة المعرفة وسقف الموقف الخارجي تعرضا إلى انهيار مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة. شارك الخبر

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