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2019-12-17 فيديو.. احتجاز موظفي أمن بعد انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة تعرض السور الخارجي لمبنى جامعة المعرفة وسقف الموقف الخارجي إلى انهيار مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة. وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إلى الحادث.

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