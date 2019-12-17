السعودية | 80 مليار ريال الملاءة المالية للجهات الخيرية بالسعودية

شكرا لقرائتكم 80 مليار ريال الملاءة المالية للجهات الخيرية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المشاركون في هاكاثون التطوع شرق السعودية، أن قيمة الملاءة الخيرية سنوياً في السعودية، تصل إلى قرابة 80 مليار ريال سنوياً، ومعظم الجمعيات الخيرية في السعودية تعمل بنظام الوقت الجزئي، في ظل ندرة التخصصية في العمل الاجتماعي. وشددوا على ضرورة إضافة التطوع كمنهج في المدارس والجامعات واحتوائه على تخصصات دقيقة تخدم هذا الجانب وتحقق رؤية المملكة 2030 برفع عدد المتطوعين إلى مليون.

وأقيم ملتقى التطوع الأول تحت شعار "هاكاثون مليون متطوع"، برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والذي نظمته أمانة المنطقة، بالشراكة مع العديد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

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12 مبادرة

وأوضح أحمد الرماح، الأمين العام لمؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية، في ورقة عمل بعنوان (الفبائيات التطوع)، أنه تم تطوير 12 مبادرة تهدف الى توسيع وتوجيه القطاع الثالث، وبناء قدرات الجهات العاملة به وحوكمتها، إضافة إلى تمكين العمل التطوعي في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني.

وأضاف الرماح: "عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة 1050 جمعية منها: 230 جمعية تعاونية، و150 مؤسسة خيرية، و530 لجنة تنمية، لافتا إلى أن ربع الشعب الأميركي مسجل في المنظمات التطوعية".

وتطرق حمد الكلثم إلى أن التطوع يشكل بيئة خصبة لتعزيز التعايش وبناء مهارات التواصل لدى الموظفين، حيث يوجد الكثير من القضايا المجتمعية التي تتنوع والتي يمكن الاستفادة منها بما يعزز الابتكار وإعمال العقل في إيجاد الحلول.