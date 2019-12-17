، في وقت قياسي.. الإيقاع بمروج مخدرات دهس رجل أمن وفرّ بألف حبة كبتاجون ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تهامة الباحة وبنقطة أمن ناوان.. المصاب نقل إلى مستشفى الملك فهد للعلاج

نجحت الجهات الأمنية بالباحة وبوقتٍ قياسي في إلقاء القبض على مروج مخدرات، بعد دهس أحد رجال مكافحة المخدرات فجر اليوم والهرب من الموقع وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وقبض على الجاني في تهامة الباحة بعد دهسه رجل مكافحة المخدرات في نقطة أمن ناوان وفراره من الموقع، كما ضبط بحوزته قرابة 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة، فيما نُقل رجل الأمن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج .الجهات الأمنية بالباحة إلقاء القبض على مروج مخدرات مكافحة المخدرات