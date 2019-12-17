، "مبادرات مسك" تطلق برنامجًا تدريبيًا للطلبة حديثي وقريبي التخرج ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإكسابهم الخبرة بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء

يستعد مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء لإطلاق برنامج "مسك.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء" للتدريب التعاوني، بهدف التعرف على منظومة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية عن كثب، مستهدفاً قادة المستقبل من الشباب لإكسابهم الخبرة العملية في إحدى أبرز شركات الاستثمار الجريء في المنطقة.

وتنطلق النسخة الثانية من البرنامج بتنظيم من مبادرة "مسك الزمالة والتدريب"، التي يشرف عليها مركز المبادرات في "مسك الخيرية" الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للمملكة، من خلال العديد من الفرص التدريبية التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم من خلال مبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة.

ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء إحدى الشركات الوطنية التي تأسست في 2018م لتنفيذ مبادرة الاستثمار الجريء، كإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص الرامية لسد فجوات التمويل الحالية لدى الشركات الناشئة عن طريق استثمار مبلغ 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي)؛ لتطوير منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة ودعم الشركات الناشئة بالاستثمار مع المستثمرين الممولين والمغامرين في الشركات الناشئة.

ويستهدف البرنامج الطلاب والطالبات في السنة الجامعية الأخيرة وحديثي التخرج، في تخصصات المحاسبة والمالية والتسويق وتقنية المعلومات والموارد البشرية والقانون، شريطة حصول الطالب/ ة على معدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5 أو 3.2 من 4، إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، وامتلاك مهارات التواصل الفعال، وأن يتوفر لديه حب العمل التعاوني ضمن فريق متنوع الثقافات، مع استعداده وشغفه لتعلم كل ما هو جديد.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في منتصف شهر يناير 2020، لمدة ستة أشهر من العمل على تطوير مهارات المتدربين، وإكسابهم المعرفة والتأهيل اللازم لخوض غمار المخاطرة، لفهم قواعد وأسس منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، ليسهموا بدورهم في رفع نسبة نجاح المشاريع الناشئة واستمرارية نموها، وبالتالي تعزيز نمو اقتصاد المملكة وتنويع مصادره.

وسيستمر التسجيل في برنامج "مسك .. الشركة السعودية للاستثمار الجريء" حتى 12 يناير 2020، ويمكن طلب الانضمام إلى البرنامج عبر زيارة الرابط التالي: (https://misk.org.sa/fellowship/services/svc/).مسك الخيرية مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك الزمالة والتدريب