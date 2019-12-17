شكرا لمتابعة خبر عن حيازة السلاح والتخطيط للقتل.. أمريكا تُحاكم طالب سعودي بدون أدلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تشهد المحكمة الفيدرالية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع في التهم الموجّهة لـ ” طالب سعودي ” بامتلاك سلاحٍ ناري بشكل غير قانوني.
ووجهت له أيضًا تهمة التخطيط لقتل أستاذ في جامعة ” نيو مكسيكو ” التي يدرس فيها الهندسة، وأحد زملائه السابقين.
وتفصيلآ، لم يتمكن ” الإدعاء ” بجلسة أمس من تقديم أيّ أدلة على التهم الموجهة لـ ” الطالب السعودي ” .
وفي حال عدم تقديم الادعاء أيّ أدلة بجلسة اليوم على التهم الموجّهة للطالب، أن يأمر القاضي بالإفراج عنه بالكفالة.
يُذكر أن الجهات الأمنية في ولاية نيو مكسيكو كانت قد قامت يوم الخميس الماضي، بتفتيش منزل الطالب والعثور على سلاح ناري غير مرخص من نوع كليبر كوبرا 380.
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