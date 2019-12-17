شكرا لمتابعة خبر عن « البيئة » تسجل 1519 مخالفة بيئية وتصادر 766 طن من الحطب والفحم خلال عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 1519 مخالفة لنظام المراعي والغابات، خلال الفترة 8/1/1440ه حتى 8/1/1441هـ، وذلك في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت أن المخالفات البيئية التي تم ضبطها شملت 1104 سيارة محملة بالحطب، وعدد 93 مخالفة نهل الرمال، و322 مخالفة قطع الأشجار، و586 طن من الحطب، و180 طن من الفحم.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات توزعت على الرياض، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، وحائل.

وأكدت على مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220