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الأحوال المدنية تكشف عن الخدمات التي تقدمها إلكترونيا

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الرياض - علي القحطاني - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن الخدمات الجديدة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، مؤخرًا.

وقالت الأحوال المدنية ، أنه من الخدمات التي تم تدشينها ، خدمة تسجيل المواليد حيث يتم تسجيل المواليد عبر ابشر إضافة إلى إصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني ، وايضاً تقديم خدمة طلب إصدار سجل الأاسرة للزوج وإيصاله عبر ابشر

وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات ، وخدمة تعديل المهن لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة إلكترونياً من قبل القطاعات ، كما تم إضافة خدمات أخرى وهي : خدمة إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية ، خدمة إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية ، وخدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية .

وأكدت الأحوال المدنية ، أن جميع هذه الخدمات تٌقدم دون الحاجة لزيارة الخدمة المدنية .

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