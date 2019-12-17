شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تكشف عن الخدمات التي تقدمها إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن الخدمات الجديدة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، مؤخرًا.

وقالت الأحوال المدنية ، أنه من الخدمات التي تم تدشينها ، خدمة تسجيل المواليد حيث يتم تسجيل المواليد عبر ابشر إضافة إلى إصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني ، وايضاً تقديم خدمة طلب إصدار سجل الأاسرة للزوج وإيصاله عبر ابشر

وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات ، وخدمة تعديل المهن لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة إلكترونياً من قبل القطاعات ، كما تم إضافة خدمات أخرى وهي : خدمة إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية ، خدمة إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية ، وخدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية .

وأكدت الأحوال المدنية ، أن جميع هذه الخدمات تٌقدم دون الحاجة لزيارة الخدمة المدنية .