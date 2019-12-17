شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وأحدرفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب .

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في عدة أودية المنطقة.