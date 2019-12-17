شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية إساغة الحكم في القضية دون حضور المدعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، عن مدى تأثير عدم حضور المدعي على إساغة الحكم في القضية.
وأجاب التواصل العدلي، على سؤال يقول: ” هل يسوغ الحكم في القضية دون حضور المدعي؟”؛ ليرد: ” نعم، إذا تهيأت القضية للحكم ولم يحضر المدعي بينما حضر المدعي عليه وطلب عدم شطب الدعوى والحكم فيها “.
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