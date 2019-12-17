شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التعليم للمعلمين: أنا في صفكم أدافع عن حقوقكم وأثق في كفاءتكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ثقته الكاملة في معلمي ومعلمات المملكة وأنهم قادرين على النهوض بالمستوى التعليمي ومواكبة التطور ، معلناً وقوفه بصف المعلم يداً بيد وتحقيق كل ما هو في مستقبل ومصلحة المعلمين .

جاء ذلك خلال مقطع فيديو بثته إحدى المنصات التابعة للوزارة ، وقال فيه :

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إلى كل معلم ومعلمة ، أنا في صفك أولا ً ، وسأدافع عن حقك ، وسأعمل معك يداً بيد ، خطوة بخطوة لنصل بنظامنا التعليمي إلى ما يليق بالمملكة ، ولما يجعلك تفخر بأنك معلم بالمملكة العربية السعودية .

وأضاف: أنا متأكد بأن لدينا من الكفاءات من هم أهل لذلك ، أنا أراهن على المعلم ، وأنه متى كان حاضراً يستطيع أن يحدث التغيير .

وتابع أن الوزارة ستعمل على تحقيق كل ما هو مصلحة للمعلمين والمعلمات وستساعدهم على التركيز على وظائفهم الأساسية .