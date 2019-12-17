«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على الباحة

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الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جانبها جددت مديرية الدفاع المدني بالباحة التنبيه بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات،ومن أهمهما الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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