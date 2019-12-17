شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصابات وتحرشات ”جنسية” في صفوف الجيش .. وهيئة الأركان العامة تكشف المستور وتعلن إجرءات طارئة لتلافي الفضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حوادث الاغتصابات والتحرشات الجنسية الكثيرة والمتكررة التي يشهدها الجيش الإسرائيلي في صفوف الجنود الرجال والمجندات من النساء، تؤرق المسؤولين في إسرائيل، الأمر الذي دفع الجيش لإطلاق حملة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتبعاتها.

مستشارة قائد هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال المسؤولة عن الشؤون النسائية، ترى أنه “من المهم وقف الملاحقات الجنسية وهي لا تزال في إطار التحرشات الكلامية وقبل تحولها لأمر فعلي”.

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اغتصابات وتحرشات ”جنسية” في صفوف الجيش .. وهيئة الأركان العامة تكشف المستور وتعلن إجرءات طارئة لتلافي الفضيحة

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ودشن اسرائيليون حملة قالوا أنها ليست الأولى من نوعها التي تسعى لمكافحة الأعمال المشينة لكنها أقوى من أي حملات مضت.

وتشمل الحملة عدداً كبيراً من المصطلحات ذات الإيحاءات الجنسية، التي يتم استخدامها في التحرشات، والتي تم رصدها في حالات سابقة، ويهدف استخدامها في الحملة إلى تعريف الجنود والمجندات بها ليأخذوا حذرهم منها.

وفي حين أشارت المعطيات التي وصلت إلى المركز المختص الذي يتلقى شكاوى الجنود، إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الجنود المشتكين من الرجال، والذين تعرضوا لتحرشات جنسية.

وتم تسجيل حالات قام فيها ضباط بالجيش بالاعتداء على مجندات، أدت إلى فتح ملفات تحقيقات، في حين توجد في الجيش الإسرائيلي حالات كثيرة أخرى لم تشملها المعطيات الرسمية، وذلك على ضوء تفضيل بعض المعتدى عليهم الصمت والتستر على الموضوع بدلاً من تقديم شكاوى.

يشار إلى أن المبادرة إلى التحرشات والاعتداءات لا تقتصر على الجنود الرجال الذين يستهدفون المجندات، ولكن هناك حالات تكون فيها المجندات هنّ المبادرات بالتحرش.