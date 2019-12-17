الفنانة ميريام فارس تطلق تحدي "حبيبي سعودي"

أطلقت المغنية اللبنانية ميريام فارس، تحدي جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان" حبيبي سعودي"، وذلك قبل موعد حفلها الغنائي في العاصمة السعودية والمقرر أن يكون في 18 ديسمبر المقبل.

ونشرت المغنية ميريام فارس عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر وانستغرام، مقطع فيديو تتحدث فيه عن تفاصيل تحدي حبيبي سعودي وقالت: "ما عليكم سوى غناء الأغنية ونشرها عبر حساباتكم الشخصية باستخدام هاشتاغ (ميريام فارس في السعودية).

وتابعت بقولها: "أن الفائز سوف يحظى بفرصة حضور كافة تحضيرات الخاصة وراء الكواليس، وقبل الصعود على المسرح أمام الجمهور، وإذا ترغب بالمشاركة كل ما عليك غناء هذا المقطع "حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي".

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وقد لاقى تفاعل كبير وواسع من قبل الجمهور والمتابعين لميريام فارس، وقاموا بتصوير مقاطع فيديو قصيرة وهم يؤدون أغنية حبيبي سعودي ونشرها على حساباتهم الشخصية تحت هاشتاق ميريام فارس في السعودية، حيث تصدر مؤشرات بحث تويتر، وفقاً لموقعCNN.

يُذكر أن حفلة ميريام فارس ستُقام في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تعد أحد أكبر مواسم البلاد، والذي انطلق منذ 11 أكتوبر الماضي، وصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية.