من السطح.. سقوط مواطن داخل منور عمارة ينهي حياته وشرطة جدة تحقّق

تحقّق شرطة محافظة جدة، في حادثة وفاة مواطن بعد سقوطه داخل “منور” عمارة سكنية بحي المروة. تفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود شخص متوفى داخل “منور” عمارة سكنية نتيجة سقوطه من السطح وبعد انتقال الهلال الأحمر والكشف عليه أكّد الوفاة.

وتولى مركز شرطة النزهة التحقيقات في الحادثة؛ للتأكد من حيثيات القضية، وهل الوفاة حالة عرضية أم جنائية؟

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