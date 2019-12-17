عرضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة أحدث وأغرب وسائل تهريب المخدرات التي تم رصدها من قبل رجال الأمن عبر منافذ المملكة المختلفة، وذلك خلال مشاركتها بركن ثقافي توعوي في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة.
وأوضح موظف التوعية الوقائية في مكافحة المخدرات بجدة عبدالجبار المالكي، وفقاً لـ”العربية نت”، أن أكثر الوسائل التي استخدمت في عمليات التهريب هي ثمار الليمون، وحبوب اللوز، وحتى غذاء الملكات، والتي صُنفت ضمن أحدث طرق تهريب المخدرات.
وأضاف المالكي أن من بين الطرق الجديدة التي تم رصدها مؤخرا في عمليات التهريب استخدام المصاحف، والكابلات الكهربائية، وهيدروليك السيارات، والمكابس، وخيوط الصوف.
وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في رصد تلك العمليات المشبوهة، من خلال تتبع مصادر الرسائل المرسلة ومواقع الأشخاص بدقة ووضوح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تعرف على أغرب وأحدث طرق تهريب المخدرات إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.