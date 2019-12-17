استمرار الحالة الماطرة على الرياض والشرقية اليوم.. والمسند يكشف التفاصيل.. ويعلن عن كتلة هوائية باردة وجافة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة على الرياض والشرقية.

وقال اليوم الثلاثاء عبر حسابه في “تويتر”: تستمر الحالة المطرية الشتوية اليوم مؤثرة على أجزاءٍ من الشرقية، ووسط وجنوب منطقة الرياض، ويشتمل نطاق التأثير أيضاً على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان.

وتابع: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر حالياً في الشمال والوسط، وتزحف جنوباً وتتوسع خلال ما تبقى من هذا الأسبوع حتى تبلغ ذروتها وشدتها يوم الأحد أو قبله بيوم، وهذا يتزامن مع مرتفع جوي H يعمل على استقرار الأجواء (سماء صافية وأجواء باردة).