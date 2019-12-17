الحصيني: بداية موجة باردة.. والحرارة تلامس الصفر على الشمالية

توقع الباحث في الطقس والمناخ، «عبدالعزيز الحصيني»، بداية موجة باردة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى السبت القادم.
وقال «الحصيني» –عبر حسابه بتويتر- إن الموجة الباردة ستكون متوسطة القوة على الوسطى، وشبه قوية على الشمالية، وخفيفة على المدينة المنورة والشرقية، ولطيفة على مكة المكرمة، مضيفًا أنها ستكون مصحوبة بغبار خفيف.
وأوضح «الحصيني» أنه متوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية ما بين 4 إلى 7 درجات مئوية، وعلى الشمالية ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، وعلى الشرقية والمدينة المنورة ما بين 5 إلى 12 درجة مئوية.
كما توقع «الحصيني» استمرار الانخفاض في درجة الحرارة حتى يوم السبت القادم، مع فرصة تشكل الصقيع على شمال المملكة وشمال الوسطى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.
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