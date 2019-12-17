القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى يوم الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس «إيسوفو محمدو»، رئيس جمهورية النيجر؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، والذي يحل غدًا الأربعاء.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.