وجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الجهات المسؤولة في المنطقة، بافتتاح جسر حي «المباركية عرعر» خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمير فيصل بمسؤولي أمانة منطقة الحدود الشمالية والنقل، حيث وجه بأهمية إعداد الخطط الاستراتيجية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف الوزارات ومبادراتها، إضافة لاحتياجات المنطقة وميزاتها النسبية، وبذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات.
واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على عروض مرئية بشأن المشاريع التنفيذية والإنجازات المتحققة، وأهم العوائق والفجوات وكيفية معالجتها مستقبلًا، وحث ببذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية مع الجهات، واستقطاب المبادرات والمشاريع، إضافة لإطلاق مبادرات محلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشمالية يوجه بافتتاح جسر «المباركية عرعر» خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.