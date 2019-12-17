أمير الشمالية يوجه بافتتاح جسر «المباركية عرعر» خلال أسبوعين

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الجهات المسؤولة في المنطقة، بافتتاح جسر حي «المباركية عرعر» خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمير فيصل بمسؤولي أمانة منطقة الحدود الشمالية والنقل، حيث وجه بأهمية إعداد الخطط الاستراتيجية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف الوزارات ومبادراتها، إضافة لاحتياجات المنطقة وميزاتها النسبية، وبذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات.

واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على عروض مرئية بشأن المشاريع التنفيذية والإنجازات المتحققة، وأهم العوائق والفجوات وكيفية معالجتها مستقبلًا، وحث ببذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية مع الجهات، واستقطاب المبادرات والمشاريع، إضافة لإطلاق مبادرات محلية.