بمشاركة 100 طالب.. 50 تجربة تدريبية للخريجين في جامعة الملك عبدالعزيز

أكد الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الملك عبدالعزيز، أن معرض العلاقات العامة في نسخته الثانية يعد نقلة نوعية في تأهيل الطلبة إلى سوق العمل الإعلامي من خلال استعراضهم الخبرات التي اكتسبوها في فترة التدريب العملي بمستوياته المختلفة، وكذلك تقديم نتائج مشاريع التخرج والتي تنوعت من حيث الشكل والمضمون.

واختتم المعرض في نسخته الثانية مؤخرًا في رحاب كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة مائة طالب، وحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

وكانت أعمال المعرض قد انطلقت ولمدة 3 أيام بتنظيم من قسم العلاقات العامة في الجامعة، ويعتبر أول منصة متاحة لطلبة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة؛ لكي يتبادلوا التجارب التدريبية ويستعرضوا معًا مشاريع التخرج.

وخلال أيام المعرض الثلاثة تم استعراض ما يزيد عن 50 تجربة تدريبية، وعدد من الدراسات العلمية التي أجراها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم تجارب الحملات التوعوية التي تم الإعداد لها وإداراتها من خلال طلبة القسم.

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وفِي ختام أعمال المعرض تم تكريم الطلاب الحائزين على الثلاث مراكز الأولى في العروض وهم: «علي الشمراني، محمد العطاس وعبدالعزيز شعيلة» وكذلك كُرِّم فريق حملة مدينتك بيتك كأفضل مشروع تخرج نظرًا لانعكاسات الحملة الإيجابية على المجتمع الطلابي.

وينتظر انطلاق أعمال المعرض في نسخته الثالثة في شهر شعبان المقبل وسوف يكون عنوانه الرئيسي «الإبداع في ممارسة العلاقات العامة».

وتأتي جهود قسم العلاقات العامة وكلية الاتصال والإعلام في إطار موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات المرحلة التنموية الحالية واحتياجات سوق العمل.