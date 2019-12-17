مذكرة تفاهم بين رئاسة شؤون الحرمين وهيئة الإعلام المرئي والمسموع

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وجرى التوقيع على المذكرة في مقرّ الهيئة بالرياض، بحضورٍ وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي بن عبدالله الشبانة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وتنصّ مذكرة التفاهم على التعاون في عددٍ من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.

كما اشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لنشاطات الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن بنود هذه الاتفاقية على إيجاد برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة تبرز رسالة الحرمين الشريفين التي تشرف عليها الرئاسة، كما عملت على تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لمتابعة تفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من اتفاقيات.