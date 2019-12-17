بالصور.. مطار جازان وأهالي الداير يحتفون بـ«المالكي» بطل تحميص القهوة الشقراء

استقبل أهالي ‫محافظة الداير وإدارة مطار الملك عبدالله في جازان مساء الاثنين، حسين بن هادي المالكي الحائز على المركز الأول فئة تحميص القهوة العربية شقراء، وذلك ببطولة القهوة العربية 2019 التي أقيمت في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي .

وتعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها مخصصة لإعداد القهوة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي .

وتأتي البطولة للاحتفاء بتراث القهوة في منطقة الخليج العربي، إذ تنظم بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط 2019، الحدث السنوي الرائد في المنطقة لقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.

وتشمل البطولة فئات عدة لاختبار معارف وممارسات صناع القهوة على جميع المستويات، بما فيها تاريخ القهوة، واختيار حبوب البن، وأساليب تحضيرها وطرق تقديمها.