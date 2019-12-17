خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصف الملك خلال الاتصال الهاتفي علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بـ«التاريخية»، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكدًا رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة، من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.