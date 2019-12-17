الحقيل ينجح في تحقيق الهدف وتحويل سنوات الانتظار لدقائق

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني كان يشكّل تحديًا أمام الوزارة خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى أن الوزارة استطاعت التغلّب على هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري، مضيفًا: «اليوم أصبح بإمكان أي مواطن الاستفادة من الخيار السكني الذي يرغبه عبر تطبيق (سكني) للأجهزة الذكيّة، والذي يوفّر مجموعة من الخدمات أبرزها الحصول على استحقاق فوري، والاطلاع على جميع المشاريع، الحجز على جميع المشاريع، الحصول على الموافقة التمويلية من خلال منصة بسيطة». داعيًا الجميع إلى الاستفادة مما يوفّره هذا التطبيق من خدمات وتسهيلات متنوعة.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تداوله مغردون على نطاق واسع في تويتر، وأبرز المقطع أن فترات الانتظار قبل عام 2017 كانت تصل إلى 11 عامًا وفي 2017 تقلصت المدة إلى 5 سنوات، أما الآن فيمكن للمواطن الحصول على الخيار السكني الذي يناسبه حسب الشروط المعلنة خلال دقائق.

ليبرهن الحقيل أنه الوزير المغيّر، وكيف نجح في تطوير البرامج الاستراتيجية لوزارته؛ ليحقق الطموح الذي تحدث عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إطلاق رؤية 2030، حين أكد أن «طموحنا سيبتلع هذه المشاكل، سواء من بطالة أو إسكان أو غيرها».

وأظهر المقطع إشارة ولي العهد حين قارن بين هاتف قديم وبين هاتف آخر حديث، تلك الإشارة التي التقطها وزير الإسكان فعمل على تطوير وزارته والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من خلال عدد من البرامج والمبادرات والنجاح في تحقيقها؛ لتكون تلك الإشارة أيقونة وخريطة ترسم الاتجاهات التي تسير عليها المملكة، والطموح الذي ينبغي أن تسعى كل القطاعات إلى تحقيقه.