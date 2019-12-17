السعودية اليوم / الصين تضع حاملة طائرات أخرى في الخدمة



بكين 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

وضعت الصين اليوم حاملة طائرات أخرى في الخدمة في مراسم لتسليمها لسلاح البحرية حضرها الرئيس شي جينبينغ في قاعدة هاينان (جنوب).

وأعلن التلفزيون الحكومي الصيني اليوم أن السفينة التي تحمل اسم "شاندونغ" هي أول حاملة طائرات تصنع محليًا، معززةً القوة النارية لسلاح البحرية الصيني.

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13:51ت م

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