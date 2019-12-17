السعودية اليوم / المؤتمر العالمي لأمراض السرطان بالدمام بعد غد



الدمام 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

تنظم جمعية السرطان

وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية رئيس المؤتمر الدكتور ابراهيم الشنيبر، أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يسلط الضوء على طرق التعامل ومستجدات العلاج في هذا المجال، وأبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محلياً ودولياً، ويتضمن ١٠ جلسات علمية، حيث يناقش في اليوم الأول أهم أنواع الأمراض السرطانية بالمملكة والوطن العربي ومنها أورام الثدي والجهاز الهضمي، وفي اليوم الثاني سرطان الجهاز البولي وسرطان الرئة وسرطان النساء والولادة وسرطان الدم.

كما تم تخصيص جلسات تتطرق إلى دور الجمعيات الخيرية بالوطن العربي في مكافحة أمراض السرطان والشؤون القضائية في القضايا الطبية، وأخرى تتحدث عن أهم العمليات الجراحية وآخر المستجدات في النواحي العلمية والتقنية والأدوية الكيماوية الحديثة والعلاج الإشعاعي المستخدم لهذا المرض، إضافة إلى العلاج المناعي لبعض أنواع الأمراض السرطانية، مشيراً إلى أن هيئة التخصصات السعودية الطبية اعتمدت 14 ساعة علمية للمشاركين بالمؤتمر .

من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي، أن المؤتمر يأتي استمراراً لخطة الجمعية في زيادة الوعي والتثقيف الصحي للكوادر الطبية الوطنية، واطلاعهم على أحدث المستجدات من تشخيص وعلاج أمراض السرطان، بما يعود بالنفع المباشر على المرضى بإذن الله تعالى .

ولفت التركي إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جمعيات ومنظمات طبية من مختلف دول العالم، حيث تمت دعوة الجمعيات المماثلة في المملكة ودول الخليج وبعض الدول العربية والشرق أوسطية المهتمين بهذا المرض بهدف إثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات والآراء ووضع تصور حول آخر مستجدات الأورام السرطانية من جميع النواحي العلمية، وزيادة أواصر التعاون والتعامل والتواصل بين هذه المؤسسات التي تهتم بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

// انتهى //

13:39ت م

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الدمام 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بعد غد الخميس المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان، بمشاركة 900 طبيب من داخل المملكة وخارجها و 56 متحدثاً من دول عربية وعالمية مختصين في أمراض السرطان، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام .وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية رئيس المؤتمر الدكتور ابراهيم الشنيبر، أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يسلط الضوء على طرق التعامل ومستجدات العلاج في هذا المجال، وأبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محلياً ودولياً، ويتضمن ١٠ جلسات علمية، حيث يناقش في اليوم الأول أهم أنواع الأمراض السرطانية بالمملكة والوطن العربي ومنها أورام الثدي والجهاز الهضمي، وفي اليوم الثاني سرطان الجهاز البولي وسرطان الرئة وسرطان النساء والولادة وسرطان الدم.كما تم تخصيص جلسات تتطرق إلى دور الجمعيات الخيرية بالوطن العربي في مكافحة أمراض السرطان والشؤون القضائية في القضايا الطبية، وأخرى تتحدث عن أهم العمليات الجراحية وآخر المستجدات في النواحي العلمية والتقنية والأدوية الكيماوية الحديثة والعلاج الإشعاعي المستخدم لهذا المرض، إضافة إلى العلاج المناعي لبعض أنواع الأمراض السرطانية، مشيراً إلى أن هيئة التخصصات السعودية الطبية اعتمدت 14 ساعة علمية للمشاركين بالمؤتمر .من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي، أن المؤتمر يأتي استمراراً لخطة الجمعية في زيادة الوعي والتثقيف الصحي للكوادر الطبية الوطنية، واطلاعهم على أحدث المستجدات من تشخيص وعلاج أمراض السرطان، بما يعود بالنفع المباشر على المرضى بإذن الله تعالى .ولفت التركي إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جمعيات ومنظمات طبية من مختلف دول العالم، حيث تمت دعوة الجمعيات المماثلة في المملكة ودول الخليج وبعض الدول العربية والشرق أوسطية المهتمين بهذا المرض بهدف إثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات والآراء ووضع تصور حول آخر مستجدات الأورام السرطانية من جميع النواحي العلمية، وزيادة أواصر التعاون والتعامل والتواصل بين هذه المؤسسات التي تهتم بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.// انتهى //13:39ت م0111

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