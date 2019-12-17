السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومؤسسة التنمية الثقافية القيرغيزية



الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

وقعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ممثلة في أمينها العام الدكتور صالح الوهيبي، أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الثقافية والروحية الحكومية القيرغيزية (إيمان)، ممثلة في رئيسها صماغان ميززاإبرايموف؛ لترسيخ الأخلاق الإنسانية العالية، وبث الاعتدال ونشر التسامح واحترام القانون وحسن الجوار مع أتباع الأديان والثقافات الأخرى.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش افتتاح مبنى سفارة جمهورية قيرغيزيا الجديد بحي السفارات في الرياض ، بحضور فخامة الرئيس سورنباري جينبيكوف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وعدد من سفراء الدول والشخصيات الدبلوماسية.

وأوضح الدكتور الوهيبي، أن مذكرة التفاهم ستأخذ في الاعتبار أهمية تسهيل التفاعل والتعاون بين المنظمات ذات الطبيعة الإنسانية لضمان التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بدعم الثقافة والعلوم والتعليم، وغيرها من الأعمال والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي.

وبين أن مذكرة التفاهم ستدعم أهمية التعاون على نبذ الأفكار الشاذة والتعصب ضد الأديان والأعراق، والتأكيد على أهمية تعزيز السلام والأمن بين الشعوب.

وأشار إلى أن افتتاح مبنى السفارة ورفع العلم القيرغيزي يعد امتداداً للصداقة بين البلدين، وتأكيدا على التعاون المشترك والعلاقات الأخوية .

ولفت الوهيبي إلى أن الرئيس سورونباي جينبيكوف ثمن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- والمملكة لبلاده منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991، وعبر عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها – وما زالت- من خلال الصندوق السعودي للتنمية ودورها العالمي الرائد في العمل الخيري والإنساني والدعوة إلى التعايش والتقارب بين الشعوب.

// انتهى //

13:35ت م

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