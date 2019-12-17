السعودية اليوم / رئيس الجمهورية القيرغيزية يصل المدينة المنورة



المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية اليوم إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

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13:30ت م

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