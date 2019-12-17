السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارة وفرع مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة



سكاكا 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالجوف لإطلاق مبادرة " وطن طموح ".

ووقع الاتفاقية وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، و مثل المؤسسة الرئيس التنفيذي عضو مجلس الأمناء الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي .

وتهدف المبادرة إلى دعم وتعزيز البرامج المجتمعية من مختلف الجهات في المنطقة وفق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

13:22ت م

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