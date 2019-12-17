السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الخارجية اليوناني



20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية اليونانية نيكوس دينذياس, بحضور سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية في جمهورية اليونان، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى المملكة.

واشاد معالي وزير الخارجية اليوناني خلال الاستقبال بمواقف المملكة العربية

وأبدى وزير الخارجية اليوناني إعجابه بالقفزات النوعية التي تحققها المملكة في المجال الاقتصادي, مشيراً إلى اهتمام بلاده برؤية المملكة 2030 وأهدافها وما تحقق لها من نتائج مثمرة حتى الآن.

ورأى معاليه أن العلاقات السعودية اليونانية تشهد توافقاً مشتركاً تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، متطلعاً أن تسهم زيارته الحالية إلى المملكة في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه قدم معالي رئيس المجلس نبذة عن آلية عمل مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي، والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال الاستقبال عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبما يعزز العلاقات الثنائية في كافة

المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

// انتهى //

13:22ت م

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20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية اليونانية نيكوس دينذياس, بحضور سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، والوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية في جمهورية اليونان، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى المملكة.واشاد معالي وزير الخارجية اليوناني خلال الاستقبال بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – المتزنة إزاء الأحداث الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص تستهدف الطاقة والاقتصاد العالمي.وأبدى وزير الخارجية اليوناني إعجابه بالقفزات النوعية التي تحققها المملكة في المجال الاقتصادي, مشيراً إلى اهتمام بلاده برؤية المملكة 2030 وأهدافها وما تحقق لها من نتائج مثمرة حتى الآن.ورأى معاليه أن العلاقات السعودية اليونانية تشهد توافقاً مشتركاً تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، متطلعاً أن تسهم زيارته الحالية إلى المملكة في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها لتحقيق الأهداف المشتركة.من جانبه قدم معالي رئيس المجلس نبذة عن آلية عمل مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي، والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.كما استعرض الجانبان خلال الاستقبال عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبما يعزز العلاقات الثنائية في كافةالمجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.// انتهى //13:22ت م0101

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