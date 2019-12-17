السعودية اليوم / 40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل



الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت مراكز التأهيل والتوظيف (طاقات)، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والبالغ عددها 40 مركزًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، حزمة من خدمات التأهيل والتوظيف والتوجيه والإرشاد والبرامج والدورات التدريبية ووضع الخطط التي توائم قدرات واحتياج الباحثين والباحثات عن العمل مع الفرص الوظيفية المناسبة لهم، كما تخدم مراكز (طاقات) صاحب العمل من خلال تقديم استشارات حول سبل التوطين من أجل زيادة نسبة التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية وتحقيق التوطين المستدام.

وتعرض مراكز طاقات داخل أروقتها، خدمات إرشاد مهني للباحثين عن عمل من أجل التعرف على الوظيفة المناسبة، إضافة إلى خدمات ما بعد التوظيف لكل من الباحث عن عمل وصاحب العمل بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الوصول للاستمرارية والاستقرار المهني والوظيفي، وخدمات أخرى موجهة لأصحاب العمل لاستقطاب وخلق فرص وظيفية مناسبة لدى منشآتهم، وبرامج تدريبية لرفع المهارات الوظيفية للكوادر الوطنية البشرية والجاهزية للعمل.

وتبلغ المراكز المخصصة للذكور 24 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، فيما هناك 16 مركزًا للتأهيل والتوظيف تقدم خدماتها للإناث، إلى جانب وجود 7 مراكز تأهيل وتوظيف عن بعد تخدم الإناث في كل من: نجران وعرعر والقريات وسكاكا وجيزان والباحة والقصيم.

وتهدف رحلة الباحث عن عمل في مراكز التدريب والتأهيل (طاقات) إلى رفع جاهزيته وتقريبه من سوق العمل لتمكينه من الحصول على الفرصة الوظيفة التي تناسب إمكاناته، ويمكن التعرف على مواقع المراكز من خلال زيارة المواقع الالكتروني: https://www.hrdf.org.sa/Locations.

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13:12ت م

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