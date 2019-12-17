شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطيران المدني يُسلم رخصة الخدمات اللوجستية لـ «سال» والان نبدء بالتفاصيل

برعاية وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سّلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري أمس، الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضيّة للشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال" حيث استلم الرخصة الرئيس التنفيذي للشركة عمر بن طلال حريري.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الخطوط الجوية العربية السعودية بالرياض أمس، بحضور عدد من أصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين للشركات ذات العلاقة.

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وتأتي هذه الرخصة تماشيا مع تطلعات القيادة الحكيمة في دعم القطاع اللوجستي في المملكة وبمتابعة مستمرة من وزير النقل لدعم القطاع بشقيه العام والخاص حيث دُشن أمس كيان لوجستي جديد تعد البوابة الرئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية في المملكة.

ويأتي تسليم الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضية، بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضيّة للمطارات ومنها اللائحة التنفيذية رقم (151) وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية، واللائحة التنفيذية (68)، التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية.

وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم وتسهم في انخفاض الحوادث الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.