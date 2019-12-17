شكرا لقرائتكم #عاجل .. الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ وظائف التمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-17 #عاجل .. الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ وظائف التمريض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء أسماء المرشحين والمرشحات من المواطنين لوظائف التمريض. Advertisements وأكّدت أنه على المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية – شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية – الخبرات السابقة – طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي – بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي – صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل. للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف (اضغط هنا ). للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف (اضغط هنا). شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #عاجل .. الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ وظائف التمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.