شكرا لقرائتكم تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-17 تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وأحدرفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب .

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في عدة أودية المنطقة. شارك الخبر







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