قسم المختبرات الطبية وبنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي يحصل على اعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية (CAP)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الخبر

حصل قسم المختبرات الطبية وبنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على اعتراف الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، للمرة الرابعة على التوالي بنجاح وبنسبة 99.8%، بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها فريق الاعتماد أخيرا كجزء من برامج الاعتماد الخاصة بكلية علماء الأمراض الأمريكية.

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وأوضح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر، الدكتور عبدالله الربيش، أن هذا الإنجاز يكسبنا غاية الفخر، ونحن اليوم نتمكن من وضع مختبراتنا كمركز رائد في ضمان جودة المختبرات في المنطقة.

وأضاف أن جامعي الخبر يعد واحدا من 8000 منشأة صحية معتمدة في هذا المجال على مستوى العالم، فالحكومة الفيدرالية الأمريكية تعترف ببرنامج اعتماد (CAP)، حيث يفحص المفتشون سجلات المختبر ويراقبون جودة الإجراءات والفحوصات للعامين السابقين، ويفحص مفتشو الكلية أيضا مؤهلات العاملين في المختبرات، والمعدات والمرافق وبرامج السلامة والسجلات والإدارة العامة.

وأكد الدكتور الربيش أن هذا الإنجاز وما ستتلوه من إنجازات هي محل اهتمام وعنايه من إدارة المستشفى والجامعة للتطوير والتحديث المستمر، وإلى تذليل جميع الصعاب للوصول إلى القمة والمركز الأول بإذن الله.