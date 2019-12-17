خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية اليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين السعودية واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى السعودية ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.
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