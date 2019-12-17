محمد بن مسعود - الدمام - واشتملت على تسجيل المواليد وإيصال سجل الأسرة نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس. واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة. الأحوال المدنية الخدمات الإلكترونية وزير الداخلية الأحوال المدنية الخدمات الإلكترونية وزير الداخلية 17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:58 PM Advertisements واشتملت على تسجيل المواليد وإيصال سجل الأسرة تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية" تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية" نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس. واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة. الكلمات المفتاحية ، تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية" ،

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