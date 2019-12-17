، تعرّف على طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر نظام "أبشر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت منصة "أبشر"، تفاصيل وشروط وضوابط خدمة إتمام مبايعة المركبات آليًّا عن منصة "أبشر"، التي جاءت ضمن 13 خدمة جديدة في نظام "أبشر"، ودشنها سمو وزير الداخلية مساء أمس.

الخدمة الجديدة تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليًّا عبر منصة "أبشر"؛ وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

وتشتمل الخدمة على:

- التحقق من ضوابط عملية البيع المحددة من قِبَل الإدارة العامة للمرور (سريان الفحص الدوري للمركبة، سريان رخصة السير، عدم وجود مخالفات على المشتري، وجود تأمين ساري المفعول على المركبة... إلخ).

- تحصيل ثمن المبايعة (قيمة المركبة) من المشتري.

- التحقق من تسليم المركبة إلى المشتري، عبر إدخال البائع لرمز التأكيد الذي يصل إلى المشتري أثناء عملية الإستلام والتسليم.

- نقل ملكية المركبة في أنظمة المرور إلى المشتري.

- إيداع ثمن المبايعة (قيمة المركبة) في حساب البائع البنكي.



وتتلخص مراحل تنفيذ الخدمة في:

أولًا) إدخال البائع لبيانات طلب المبايعة وتحديده لهوية المشتري ولثمن المركبة:

يقوم البائع بالدخول إلى حسابه في منصة "أبشر"؛ لتحديد مركبته المطلوب بيعها، وتحديد ثمن البيع المتفق عليه، وإدخال معلومات المشتري (رقم الهوية وتاريخ الميلاد). كما يقوم البائع أيضًا بإدخال رقم حسابه البنكي المطلوب تحويل ثمن البيع إليه. ولا بد أن يكون الحساب مسجلًا باسمه لدى أحد البنوك المحلية.

ثانيًا) قبول/رفض المشتري لطلب المبايعة:

يُمنح المشتري مهلة قدرها 1 ساعة/ ساعات؛ ليقوم خلالها بالدخول إلى حسابه في منصة "أبشر"، ومن ثم يقوم بقبول أو رفض طلب المبايعة. وفي حال تم تجاوز هذه المهلة الزمنية دون اتخاذ أية إجراء من قِبَل المشتري؛ فيتم حينئذ إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا. وفي حال قبول المشتري للطلب؛ يلزمه إدخال رقم أحد حساباته البنكية. هذا الحساب سيُستخدم لاحقًا لإعادة ثمن المركبة للمشتري في حال عدم إتمام عملية المبايعة لأي سبب كان.

ثالثًا) قيام المشتري بتحويل ثمن المركبة للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة الإلكترونية:

في حال قبول المشتري عملية المبايعة، يتم تزويده برقم حساب الخدمة البنكي، ويُمنح مهلة قدرها 72 ساعة/ ساعات كحد أقصى كي يقوم بإيداع ثمن المركبة في هذا الحساب. وفي حال عدم إيداع ثمن البيع خلال 72 ساعة/ ساعات؛ يتم إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا، كما يُلزم المشتري أيضًا في هذه المرحلة بالقيام بالتأمين على المركبة.

رابعًا) تسليم واستلام المركبة:

بعد إيداع المشتري لثمن البيع كاملًا في حساب الخدمة البنكية الخاص بالخدمة؛ يتم إشعار الطرفين بذلك، ويمكنهما حينها إتمام الخطوة الأخيرة وهي تسليم المركبة فعليًّا من البائع إلى المشتري، وإتمام عملية التحقق الآلي من خلال منصة "أبشر"، وإدخال رمز التحقق.. يتم ذلك خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لإتمام عملية الاستلام والتسليم. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون إتمام العملية؛ يتم إلغاء عملية المبايعة تلقائيًّا. أما في حال إتمام عملية الاستلام والتسليم بنجاح فيتم حينئذ نقل ملكية المركبة إلى المشتري كما يتم تحويل ثمن المركبة إلى البائع خلال 5 أيام عمل؛ ابتداءً من اكتمال نقل ملكية المركبة.

وأتاحت الخدمة إمكانية إلغاء عملية المبايعة:

متى ما تم إلغاء عملية المبايعة سواءً من قِبَل أحد الطرفين أو لأي سبب كان؛ يتم إشعار الطرفين بذلك برسائل نصية على أرقام هواتفهم المحمولة المسجلة في منصة "أبشر"، مع إعادة الثمن إلى المشتري بدون حسم أية عمولات.

وحدد النظام قيود استخدام الخدمة وهي:

- أن يكون كل من البائع والمشتري مسجليْن في منصة "أبشر".

- أن يكون كل من البائع والمشتري سعودي الجنسية.

- أن يكون ثمن المركبة لا يقل عن 10000 ريال ولا يزيد على 80000 ريال.

- أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.

- أن تكون المركبة من نوع "خصوصي" أو "نقل خاص" فقط.

- سريان رخصة السير للمركبة.

- يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.

- يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.

- سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريالًا سعوديًّا.

- عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

وفيما يخص أجور الخدمة فإنه إضافة إلى الرسوم الحكومية المطلوبة لنقل ملكية المركبة والتي يتم سدادها عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد)؛ فإن أجور إتمام المبايعة عبر منصة "أبشر" هي 200 ريال يتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتُدفع من قِبَل المشتري، وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان.أبشر مبايعة المركبات إلكترونياً وزير الداخلية